Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, в выходные дни ожидается тёплая, малооблачная и безветренная погода. В северных районах возможны кратковременные дожди.

В центральных и южных осадки маловероятны, температура воздуха в среднем составит от +15 до +19 днём и от +3 до +7 ночью. В северных же районах будет прохладнее – до +17 днём и до +5 ночью. Кроме того, в субботу на севере вероятен дождь, влажность воздуха составит 80%.

На следующей неделе погода существенно не изменится.

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