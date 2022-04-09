Синоптики рассказали, какой будет погода в Молдове в выходные дни

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, в субботу ожидается тёплая и солнечная погода, а в воскресенье на всей территории страны пройдут дожди, местами – грозы.

Суббота, 9 апреля, – отличный день для прогулок. Температура воздуха днём составит от +21 до +24 градусов, а ночью от +7 до +10 градусов. В воскресенье резко похолодает: днём будет максимум +11. Кроме того, 10 апреля на всей территории страны пройдут дожди, а в центральных районах ожидаются грозы.

Следующая неделя тоже начнётся с дождей. При этом температура воздуха днём не будет превышать +10 градусов. Со вторника дожди прекратятся, ожидается потепление.

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