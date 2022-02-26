Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

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Погода в Молдове существенно не изменится: метеорологи прогнозируют характерную для данного периода года температуру. Днём будет тепло, а ночью – морозы.

Как уточнили синоптики, в субботу, 26 февраля, ожидается +6..+9 градусов тепла днём ​​и -1..-4 градусов ночью. На юге днём будет от +7 до +10 градусов, а ночью – от 0 до -3 градусов. На севере столбики термометров ночью опустятся до -5 градусов, а днём температура воздуха составит +5..+8 градусов.

В то же время в выходные дни ожидается небольшой ветер – от 4 до 9 м/с. А с понедельника в Молдове пройдут осадки, местами в виде снега.

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