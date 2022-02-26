Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

Погода в Молдове существенно не изменится: метеорологи прогнозируют характерную для данного периода года температуру. Днём будет тепло, а ночью – морозы. 

Как уточнили синоптики, в субботу, 26 февраля, ожидается +6..+9 градусов тепла днём ​​и -1..-4 градусов ночью. На юге днём будет от +7 до +10 градусов, а ночью – от 0 до -3 градусов. На севере столбики термометров ночью опустятся до -5 градусов, а днём температура воздуха составит +5..+8 градусов.

В то же время в выходные дни ожидается небольшой ветер – от 4 до 9 м/с. А с понедельника в Молдове пройдут осадки, местами в виде снега.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md