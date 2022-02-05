Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

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В центральных и южных районах страны осадков не ожидается, а вот на севере в воскресенье синоптики обещают снег.

Резких температурных скачков тоже не ожидается. Так, на юге днём будет от +6 до +9 градусов, а ночью – от -4 до -1 градуса. В центральных районах – от +5 до +8 в дневное время, и от -5 до -2 – в ночное. На севере столбики термометров ночью опустятся до -6 градусов, а днём температура воздуха составит +4..+7 градусов.

В то же время ожидается небольшой ветер – от 2 до 7 м/с в субботу и от 3 до 8 м/с в воскресенье. Также в последний день недели, согласно прогнозам синоптиков, будет повышенное атмосферное давление.

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