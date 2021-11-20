Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

Погода в Молдове в эти выходные ничем не удивит: метеорологи прогнозируют характерную для данного периода года температуру и дожди на севере страны.

Как уточнили синоптики, в субботу, 20 ноября, ожидается 10-15 градусов тепла днём ​​и 2-7 градусов выше нуля ночью. Завтра на большей части территории Молдовы будет пасмурная погода, небо затянут тучи, на севере пройдут кратковременные дожди. Переменная облачность, периодически солнечно будет только на юге страны, передаёт moldpres.md.

В воскресенье и в понедельник немного потеплеет, а со вторника снова начнёт холодать.