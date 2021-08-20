Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные

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По данным метеорологов, 21 и 22 августа будет облачно, но тепло и без осадков.

В субботу в центральных районах страны температура воздуха поднимется до +28 градусов днём ​, а ночью составит +15 градусов. В воскресенье максимальная температура составит +29 градусов в дневное время, а ночью +17 градусов.

На следующей неделе жара вернётся. Температура воздуха достигнет +33 градусов. Кроме того, ожидаются грозы на севере и на юге.

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