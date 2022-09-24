Синоптики рассказали, какой будет погода в выходные дни

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, с субботы в Молдове начнется потепление. Будет пасмурно, но температура воздуха в среднем поднимется до +19 градусов.

В северных и центральных районах 24 сентября ожидаются кратковременные дожди. Ночью столбики термометров опустятся в среднем до +5 градусов. Кроме того, в субботу будет ветрено – скорость ветра составит 4-9 м/с.

Воскресенье, 25 сентября, – отличный день для прогулок. Температура воздуха днём составит от +19 до +22 градусов, а ночью от +4 до +7 градусов. Ожидается переменная облачность, но без осадков.

На следующей неделе потепление продолжится. В понедельник в среднем воздух прогреется до +24 градусов, а во вторник – до +26.

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