Синоптики рассказали, какой будет погода в субботу и воскресенье

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В эти выходные в Молдове будет облачно, но тепло. Осадки ожидаются только на севере – в выходные там пройдут кратковременные грозовые дожди.

В субботу столбики термометров поднимутся до +22-24 градусов днём, а ночью будет от +10 до +15. Атмосферное давление будет повышенным, осадков не предвидится.

В воскресенье будет на градус теплее днём, а ночью температура не изменится. На севере пройдут дожди с грозами. Атмосферное давление будет нормальным.

В начале недели погода испортится: синоптики прогнозируют осадки с понедельника по четверг включительно на севере и в центре. Показатели температуры воздуха при этом останутся теми же, что и в выходные.

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