Синоптики рассказали, какой будет погода в последние выходные января

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Январь в этом году завершится резкими колебаниями температуры воздуха – плюсовая температура будет чередоваться с морозом. Кроме того, в стране пройдет мокрый снег и снег.

Как уточнили синоптики, в конце января ожидается до 7 градусов мороза ночью и до 7 градусов выше нуля днем, передаёт moldpres.md.

В субботу, 30 января, по всей стране будет холодно ночью (до -7 градусов), а днем – плюсовая температура ​​(+7 градусов). Также завтра по всей стране ожидается дождь, снег и мокрый снег, поэтому спасатели и полиция призывают участников дорожного движения быть осторожными на дороге.

31 января ночью немного потеплеет, а днем похолодает, небо будет ясным.

По сравнению с прошлым годом в этом году у нас был щедрый январь, который сможет обеспечить необходимый уровень влаги для сельскохозяйственных работ в следующем сезоне, пояснили метеорологи.

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