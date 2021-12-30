Синоптики рассказали, какой будет погода в новогоднюю ночь

0

В Государственном гидрометеоцентре рассказали, каких сюрпризов от погоды ждать жителям Молдовы в последний день 2021 года.

Так, ночь 31 декабря будет морозной – столбик термометра опустится до -4…-7 градусов, днём ожидается +1…+4 градуса. Осадки в виде снега прогнозируются только в северных районах страны.

В первый день Нового 2022 года температура воздуха в центральных районах страны поднимется до +8 градусов, а ночью будет -2…+1 градус. В центральных и южных районах осадков не будет до конца недели.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.