Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху

В центральных районах страны будет ясно и тепло: до +22 градусов днём и до +9 ночью.

А на севере страны ожидаются дожди. Днём температура воздуха составит +18..+21 градус, а ночью – до +8 градусов. На юге столбики термометров поднимутся до отметки +23 градусов днём и до +10 ночью.

Следующая неделя также будет солнечной. Так, в понедельник в центральных районах страны ожидается до +27 градусов.

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