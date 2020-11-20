Синоптики прогнозируют мокрый снег на выходных

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В конце недели будет холодно.

Так, в субботу в стране ожидается 2-7 градусов тепла днём ​​и до -2 °C ночью. Холоднее будет в центре и на севере, где ожидается мокрый снег. На юге страны будет идти дождь, но менее интенсивный, передаёт moldpres.md.

В воскресенье будет без сухо, но ещё больше похолодает. Температура воздуха будет в пределах 2-7 градусов тепла днём, а ночью понизится до -5 °C. Ночные заморозки до -3 °C ожидаются и в южных районах.

Такая же температура сохранится в первые дни следующей недели, пишет источник.

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