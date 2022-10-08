Синоптики обещают тёплую и комфортную погоду на выходных

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В этот уикенд в Молдове ожидается приятная и довольно тёплая для октября погода.

Согласно прогнозу, в субботу, 8 октября, температура в ночные часы по стране будет +5…+10°C, а днём воздух прогреется до +18…+23. Осадков в этот день не ожидается, будет наблюдаться переменная облачность.

В воскресенье на севере страны возможен кратковременный дождь. Ночь будет довольно тёплой: +7…+12°C. Дневная температура составит +15…+20°C. Будет облачно, с прояснениями.

По данным метеорологов, такая погода продлится до следующих выходных.

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