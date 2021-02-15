Синоптики “отменили” резкое изменение погоды в Молдове

Синоптики “отменили” резкое изменение погоды в Молдове

“Жёлтый” код, объявленный с 11 по 17 февраля включительно, был аннулирован. Об этом сообщили в Государственной гидрометеослужбе. 

– Предупреждение было отменено, так как резкое похолодание уже произошло, а температура воздуха соответствует данному периоду года. Тем не менее холодная погода сохранится, но она не угрожает населению. Советуем жителям страны одеваться теплее, – отметил директор Управления метеорологии Геннадий Рошка, передаёт protv.md.

Стоит отметить, что дневные морозы сохранятся в стране до пятницы включительно. Ночью в северных районах ожидается до -20 градусов.

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