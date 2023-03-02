Синоптики обещают тёплый март

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По данным Государственной гидрометеорологической службы, средняя температура воздуха в марте будет выше нормы, несмотря на то, что месяц начался с похолодания.

Анализ синоптических и климатических материалов показал, что среднемесячная температура воздуха ожидается выше нормы (норма +2..+4°С). При этом количество осадков будет близко к среднемноголетним (норма 25-40 мм), передаёт moldpres.md.

В течение марта среднемесячная температура воздуха повышается на 4-5°С по сравнению с февралём. Значения колеблются от +1ºC на севере страны до +3ºC на юге. Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°С в сторону роста отмечается на территории страны в основном в период с 27 февраля по 11 марта.

В ближайшие сутки ожидается погода с умеренной температурой и облачностью. Северо-западный ветер будет слабым до умеренного. Температура воздуха ночью понизится до 0..-6°C. Днём температура будет колебаться в пределах +4..+10ºC.

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