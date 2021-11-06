Синоптики обещают тёплые и солнечные выходные

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В выходные дни, 6 и 7 ноября, в Молдове ожидается аномально тёплая погода, нехарактерная для этого периода года.

Так, в центральных районах будет до +17 градусов днём, а минимальная температура ночью составит +4 градуса. На севере до +16, а на юге – до +18. Будет безветренно и малооблачно.

А следующая неделя начнётся с дождей в северных и центральных районах, но тёплая погода сохранится. Ночные заморозки в ближайшее время не ожидаются.

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