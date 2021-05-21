Синоптики обещают тёплые и солнечные выходные

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По прогнозам метеорологов, прошедшие по стране с понедельника дожди утихнут. В предстоящие выходные дни ожидается тёплая и солнечная погода.

Как пишет moldpres.md, в субботу, 22 мая, температура воздуха составит +20 до +25 градусов днём ​​и от +5 до +10 градусов ночью.

В воскресенье потеплеет ещё больше – до +26 градусов в дневное время ​​и до +15 ночью. В выходные местами ожидается переменная облачность, в основном будет солнечно и без осадков.

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