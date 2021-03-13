Синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в ближайшие дни

Синоптики обещают тёплую, но дождливую погоду в ближайшие дни

По данным Государственной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни жителей Молдовы ожидает потепление. Однако, будет облачно, возможны осадки.

Так, с 13 по 15 марта территория страны будет находиться под воздействием атмосферных фронтов, которые принесут местами небольшие дожди. Ветер будет дуть преимущественно южный, слабый до умеренного, а 14 марта местами с некоторым усилением, уточнили синоптики.

Температура воздуха ночью будет колебаться от -4 до +1 градуса, а в последующие дни немного повысится – от -1 до +4 градусов. Дневная температура воздуха 13-15 марта составит от 5 до 10 градусов тепла. В воскресенье, 14 марта, днем еще больше потеплеет – до 10-15 градусов выше нуля.

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