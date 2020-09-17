Синоптики обещают резкое похолодание в ближайшие дни

Синоптики обещают резкое похолодание в ближайшие дни

Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с вторжением арктического воздуха. 

Днём 18 и 19 сентября температура воздуха составит +15..+20°С. Ночью столбики термометров опустятся до +4..+10°С.

Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра, с порывами до 15-20 м/с. Утром в субботу в северных районах страны ожидаются заморозки на почве до -1..-2°С.

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