Синоптики обещают резкое похолодание в ближайшие дни

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Государственная гидрометеорологическая служба объявила “жёлтый код” в связи с вторжением арктического воздуха.

Днём 18 и 19 сентября температура воздуха составит +15..+20°С. Ночью столбики термометров опустятся до +4..+10°С.

Похолодание будет сопровождаться усилением северо-западного ветра, с порывами до 15-20 м/с. Утром в субботу в северных районах страны ожидаются заморозки на почве до -1..-2°С.

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