Синоптики прогнозируют резкое похолодание в ближайшие дни

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Как сообщили в Государственной гидрометеорологической службе, территория Молдовы находится под влиянием холодного атмосферного фронта, передаёт moldpres.md.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +4..+9ºC. Днём будет от +13 до +18ºC. На севере страны пройдут кратковременные дожди.

К концу недели немного потеплеет. Минимальная температура воздуха ночью составит +5ºC, а днём +20ºC.

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