Синоптики обещают на этой неделе теплую погоду

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Метеорологи сообщают, что на этой неделе на всей территории страны установится теплая погода.

Специалист Государственной гидрометеорологической службы Ия Вершинина отметила, что текущая неделя будет теплее предыдущей, передает moldpres.md.

– Днем температура воздуха будет подниматься до +15..+20ºC, а ночью – до +7..+12ºC. Ожидается переменная облачность, ветер умеренно-слабый, – уточнила Вершинина.

При этом метеоролог уточнила, что на этой неделе осадков не ожидается. Также, по предварительным прогнозам, в первую неделю ноября сохранится теплая погода.

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