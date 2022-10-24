Синоптики обещают на этой неделе теплую погоду

Синоптики обещают на этой неделе теплую погоду

Метеорологи сообщают, что на этой неделе на всей территории страны установится теплая погода.

Специалист Государственной гидрометеорологической службы Ия Вершинина отметила, что текущая неделя будет теплее предыдущей, передает moldpres.md.

– Днем температура воздуха будет подниматься до +15..+20ºC, а ночью – до +7..+12ºC. Ожидается переменная облачность, ветер умеренно-слабый, – уточнила Вершинина.

При этом метеоролог уточнила, что на этой неделе осадков не ожидается. Также, по предварительным прогнозам, в первую неделю ноября сохранится теплая погода.

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