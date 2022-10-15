Синоптики обещают морозную и снежную зиму

Синоптики обещают морозную и снежную зиму

По мнению синоптиков, грядущая зима обещает быть морозной, а осадков выпадет намного больше, чем в предыдущие годы. Более того, большую часть Европы накроют циклоны. 

В последние годы зима в Молдове была мягкой, осадков было немного, а мороз держался недолго. Метеорологи утверждают, что этой зимой будет все иначе. Так, в декабре установится более низкая температура по сравнению с предыдущими годами, а также ожидаются обильные осадки, передает unica.md.

Согласно первым сигналам, которые у нс появляются, количество осадков в несколько раз превысят норму, – заявил метеоролог Национальной метеорологической администрации Румынии Роберт Манта. 

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