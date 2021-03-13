Сильный ветер сорвал крыши и оставил без света сотни жителей страны

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Сильный ветер нанёс накануне ущерб двум населённым пунктам страны. В частности, в селе Хыртоп Чимишлийского района сорвало около 820 квадратных метров металлочерепицы с крыши местной гимназии.

На месте работает Комиссия по чрезвычайным ситуациям. Специалисты оценивают размер ущерба.

Кроме того, ветром повредило крышу технико-экспериментальной станции Аграрного университета в селе Максимовка Новоаненского района. В обоих случаях пострадавших нет.

Сильные порывы ветра также оставили без электричества жителей 28 населённых пунктов в 9 районах. К 17.00 12 марта подача услуги была возобновлена.

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