Сильный ветер разнёс пламя: в приграничной зоне потушили крупный пожар (ВИДЕО)

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Сотрудники Пограничной полиции, патрулируя зону у села Кухнешты, обнаружили очаг возгорания растительности.

Пламя охватило заросли камыша, но из-за ветра огонь быстро перекинулся на лесополосу в заповеднике «Моара Домняска».

Пограничники позвонили в службу 112 и незамедлительно приступили к тушению пожара собственными силами. Вскоре к ним присоединились четыре расчёта ГИЧС и местные жители-добровольцы.

В результате пожара сгорело 40 га леса и 60 га камыша. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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