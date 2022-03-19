Сильный ветер разнёс пламя: в приграничной зоне потушили крупный пожар (ВИДЕО)

Сильный ветер разнёс пламя: в приграничной зоне потушили крупный пожар (ВИДЕО)

Сотрудники Пограничной полиции, патрулируя зону у села Кухнешты, обнаружили очаг возгорания растительности.

Пламя охватило заросли камыша, но из-за ветра огонь быстро перекинулся на лесополосу в заповеднике «Моара Домняска».

Пограничники позвонили в службу 112 и незамедлительно приступили к тушению пожара собственными силами. Вскоре к ним присоединились четыре расчёта ГИЧС и местные жители-добровольцы.

В результате пожара сгорело 40 га леса и 60 га камыша. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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