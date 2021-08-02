Сильный ветер повалил в Кишинёве почти три десятка деревьев

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В Кишинёве порывистый ветер повалил на прошлой неделе 28 деревьев. Муниципальные службы работали до вчерашнего дня над устранением последствий стихии.

Советник примара муниципия Кишинёв Тудор Гырбу сообщил на сегодняшнем заседании, что с 29 июля муниципальные службы работали в экстренном режиме, чтобы очистить дорогу от деревьев и веток, упавших в результате сильного ветра, передаёт moldpres.md.

– Все муниципальные службы и претуры работали в экстренном режиме, чтобы восстановить дорожное движение. Упавшие деревья и ветки не были сухими, – отметил он.

Больше всего поваленных деревьев было в секторах Центр и Рышкановка.

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