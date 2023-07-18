Сильная женщина

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Лео Чобу – о бодибилдинге, Лас-Вегасе, одежде и фаст-фуде

Николай Мишкой, info@aif.md

В Молдове живут поистине сильные люди, и речь не только о мужчинах. Именно к таким относится спортсменка Лео Чобу, которая благодаря упорному труду и тренировкам смогла не только воспитать в себе сильный характер, но и построить мускулистое тело, которым восхищаются теперь во всём мире.

ДОСЬЕ

Лео Чобу – спортсменка, персональный тренер, нутрициолог. Родилась 27 сентября 1992 г. в городе Сынджера, где окончила лицей им. Александру чел Бун. После школы поступила в Государственный университет физкультуры и спорта, изучала спортивный менеджмент. Изучала уголовное право в ULIM, прошла курсы нутрициолога в ABC Fitness в Яссах. Дважды прошла квалификацию для участия в главном мировом турнире по бодибилдингу «Мистер Олимпия» – дебют состоялся в 2022 г.

Десять с плюсом по физкультуре

– Лео, позволь сразу же поздравить тебя с первым местом, которое ты заняла совсем недавно на соревнованиях в Испании!

– Большое спасибо!

– Расскажи, когда ты начала заниматься спортом?

– Я с самого детства в спорте. Мой отец тренировался, а я повторяла за ним. Он отжимается или качает пресс – я тоже. Так мне была привита любовь к упражнениям, и это вошло в привычку. Я по утрам приседала, отжималась, качала пресс и т.д., также тренировалась по вечерам. Позже увлеклась бегом, на уроках физкультуры в школе у меня всегда были высокие отметки.

– Одни «десятки», наверное?

– «Десятки» с плюсом! А рядом с ними учитель физкультуры ещё приписывал «Молодец»!

– Посещала ли ты какие-то спортивные секции в юности?

– Да, я занималась тхэквондо, но у меня через какое-то время появились боли в груди, причиной которых оказались проблемы с щитовидной железой, и врачи запретили мне посещать тренировки. Любые. Но я уже не могла без спорта, поэтому какое-то время тайно от родителей занималась волейболом. Но вскоре я пришла к пониманию, что волейбол – это не моё. Волейбол – это командная игра, а значит, ты зависишь от других членов команды, и победа в игре, соответственно, зависит от всех, а не от тебя одной. А мне хотелось быть первой, и чтобы всё зависело только от меня.

Спорт однозначно делает тебя сильнее, увереннее. Благодаря спорту я стала более пунктуальной, смогла наладить свой тайм-менеджмент, стала сильнее. Спорт дисциплинирует – это правда.

Вперёд – к «Мистеру Олимпия»!

– И тут хрупкой девушке вдруг захотелось нарастить мускулы и пойти в бодибилдинг?

– Да, и я очень любила тренироваться именно в зале, и свои тренировки начала в 2013 году. Первое соревнование с моим участием прошло в 2015 году. Помимо выступлений, мне самой хотелось тренировать других людей в зале. Но поначалу у меня не было необходимых документов для проведения тренерской работы, и тогда я ещё училась в Государственном университете физкультуры и спорта. В первую очередь мне удалось получить сертификат тренера по аэробике. Я всегда хотела иметь красивое тело, наращивала мускулатуру, искала информацию о бодибилдинге, изучала все нюансы. Так началось моё путешествие в мир бодибилдинга!

– Когда состоялось твоё первое участие в соревнованиях в категории Wellness?

– Когда появилась новая категория Wellness, мы с тренером, недолго думая, включились в работу. Это было правильное решение, и оно принесло успех. Первое моё выступление в данной категории прошло в 2021 году в Румынии и было удачным – я заняла там второе место. После я выступала в Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, и снова в Румынии, где уже поднялась на первую ступень пьедестала почёта.

– Был ли кто-то в мире бодибилдинга примером для тебя, на кого ты равнялась?

– Как ни странно, среди женщин, занимающихся профессионально бодибилдингом, у меня не было кумиров. Мне нравился всегда Рич Пиана, американский бодибилдер. Ещё Ронни Коулмэн, Фил Хит, Кай Грин, Арнольд Шварценеггер, конечно.

– Ты недавно ездила в США на соревнования. Какой ты открыла для себя Америку?

– Да, я летала в Лас-Вегас на самое престижное в мире бодибилдинга соревнование – «Мистер Олимпия». Там меня сразу же очаровали высоченные небоскрёбы. Люди в Лас-Вегасе тоже другие – они по-другому живут, менталитет у них не похож на наш. Поразило также огромное количество казино.

– Насколько я знаю, ты весьма неплохо выступила там на соревнованиях…

– Да, на «Мистере Олимпия» я заняла девятое место среди 39 участниц. Это очень хороший результат.

– Собираешься ли ты ещё попробовать выиграть «Мистер Олимпия»?

– Конечно! В ноябре этого года состоится очередной турнир «Мистер Олимпия», и я к нему сейчас активно готовлюсь.

Ментор и тренировки

– Сколько раз в неделю ты тренируешься?

– По-разному. Всё зависит от моих настоящих актуальных целей и моей формы. Например, у меня сейчас по четыре силовых и кардиотренировок в неделю, а раньше было по двенадцать тренировок (восемь кардио и четыре – силовых).

– Есть ли у тебя периоды, когда ты не тренируешься вообще?

– Да, периодически нужно брать «отпуск». Например, после последних соревнований я отдыхала неделю, восстанавливалась. Организм в этом нуждается, это обязательно. Я даже так скажу: для спортсмена бо`льшее значение имеет то, как он восстанавливается, а не как тренируется. Кто бы что ни говорил, но это так.

– Ты до сих пор занимаешься с тренером, несмотря на свои знания и опыт?

– Конечно. Даже у «Мистера Олимпия» есть свой ментор, наставник. Обязательно нужен человек, который будет следить за тем, что с тобой происходит, видеть все нюансы со стороны и давать необходимые рекомендации, не позволять тебе совершать ошибки и т.д. Мой ментор – это мой парень, его зовут Герман. Он меня поддерживает, мотивирует и помогает.

– Ты также тренируешь кого-то…

– Да, я выступаю в качестве персонального тренера для нескольких человек.

Бодибилдинг и деньги

– С ростом мускулатуры растёт ли уверенность в себе, становится ли больше внутренней силы?

– Конечно. Спорт однозначно делает тебя сильнее, увереннее. Благодаря спорту, я стала более пунктуальной, смогла наладить свой тайм-менеджмент, стала сильнее. Спорт дисциплинирует – это правда.

– То есть женщина с хорошо развитой мускулатурой – это сильная женщина?

– Это женщина с сильным характером, в первую очередь. Сужу по себе.

– Какие минусы ты можешь отметить в занятиях бодибилдингом?

– Не хватает времени на что-то другое. Когда я тренируюсь, у меня часто даже нет времени, чтобы увидеться со своими родителями.

– Сколько часов в сутки ты спишь?

– Стараюсь спать по восемь часов, но не всегда удаётся. Я принимаю биодобавки, которые нормализуют работу организма и улучшают сон.

– Можно рассматривать бодибилдинг как средство для зарабатывания денег?

– Нет. Занимаясь бодибилдингом, приходится больше вкладывать в него, нежели получать, завоёвывая на соревнованиях призовые места. Вот, к примеру, я сейчас выиграла $2 тыс. на соревнованиях, а вложила в своё участие около $4 тыс. То есть подготовка, костюм для выступления, перелёты, проживание в отеле, питание и т.д. – за всё это ты должен платить сам. У меня появился спонсор – одна фармацевтическая компания, которой я очень благодарна за помощь и за то, что она и сейчас с нами.

Спорт и беременность

– Как чаще всего воспринимают люди твою физическую форму, встречая тебя на улице, в магазине и т.д.?

– В основном, это удивление. И восхищение. Нередко слышу за спиной возгласы «О, Боже!».

– Могут ли помешать женщинам занятия бодибилдингом забеременеть?

– Нет. Есть девушка, которая занимается и соревнуется на высоком уровне, и она – мама шестерых детей.

– Перед планированием беременности нужна ли девушкам, которые занимаются бодибилдингом, специальная подготовка?

– Да, она касается режима питания, тренировок, но всё индивидуально и зависит от результатов обследований и рекомендаций врача. Во многих случаях даже во время беременности девушки-спортсменки продолжают тренироваться, но, правда, с куда меньшей нагрузкой. А после родов к обычным тренировкам можно возвращаться примерно через месяц.

– Чем ты сегодня гордишься больше всего?

– Своими двумя квалификациями на «Мистер Олимпия».

– Как относятся к твоим успехам родители?

– Они очень поддерживают меня, каждый раз поздравляют с победами и призовыми местами.

Фаст-фуд и книги

– Как ты относишься к фаст-фуду и алкоголю? Есть ли им место в твоей жизни?

– В жизни во всём важна рациональность, золотая середина. Для меня не существует плохой еды, если только ты её не употребляешь сверх меры. Я позволяю себе иногда съесть и хот-дог, и пиццу, и мороженое. Что касается алкоголя, то изредка на праздник бокал шампанского могу себе позволить.

– Что может заставить тебя прекратить заниматься спортом?

– Проблемы со здоровьем, но о них я не думаю, так как стараюсь максимально следить за состоянием своего организма.

– Какую одежду ты носишь в повседневной жизни?

– Чаще всего это спортивная одежда, но в моём шкафу есть и джинсы, и платья. В Молдове, по правде говоря, мне непросто найти подходящую по размеру одежду, поэтому я чаще покупаю вещи в Европе.

– Чем ты увлекаешься, кроме спорта?

– Люблю читать. В основном, это психология и биографии известных людей.