Сильная женщина

Лео Чобу – о бодибилдинге, Лас-Вегасе, одежде и фаст-фуде
Николай Мишкой, info@aif.md
В Молдове живут поистине сильные люди, и речь не только о мужчинах. Именно к таким относится спортсменка Лео Чобу, которая благодаря упорному труду и тренировкам смогла не только воспитать в себе сильный характер, но и построить мускулистое тело, которым восхищаются теперь во всём мире.
ДОСЬЕ
Лео Чобу – спортсменка, персональный тренер, нутрициолог. Родилась 27 сентября 1992 г. в городе Сынджера, где окончила лицей им. Александру чел Бун. После школы поступила в Государственный университет физкультуры и спорта, изучала спортивный менеджмент. Изучала уголовное право в ULIM, прошла курсы нутрициолога в ABC Fitness в Яссах. Дважды прошла квалификацию для участия в главном мировом турнире по бодибилдингу «Мистер Олимпия» – дебют состоялся в 2022 г.
Десять с плюсом по физкультуре
– Лео, позволь сразу же поздравить тебя с первым местом, которое ты заняла совсем недавно на соревнованиях в Испании!
– Большое спасибо!
– Расскажи, когда ты начала заниматься спортом?
– Я с самого детства в спорте. Мой отец тренировался, а я повторяла за ним. Он отжимается или качает пресс – я тоже. Так мне была привита любовь к упражнениям, и это вошло в привычку. Я по утрам приседала, отжималась, качала пресс и т.д., также тренировалась по вечерам. Позже увлеклась бегом, на уроках физкультуры в школе у меня всегда были высокие отметки.
– Одни «десятки», наверное?
– «Десятки» с плюсом! А рядом с ними учитель физкультуры ещё приписывал «Молодец»!
– Посещала ли ты какие-то спортивные секции в юности?
– Да, я занималась тхэквондо, но у меня через какое-то время появились боли в груди, причиной которых оказались проблемы с щитовидной железой, и врачи запретили мне посещать тренировки. Любые. Но я уже не могла без спорта, поэтому какое-то время тайно от родителей занималась волейболом. Но вскоре я пришла к пониманию, что волейбол – это не моё. Волейбол – это командная игра, а значит, ты зависишь от других членов команды, и победа в игре, соответственно, зависит от всех, а не от тебя одной. А мне хотелось быть первой, и чтобы всё зависело только от меня.
Спорт однозначно делает тебя сильнее, увереннее. Благодаря спорту я стала более пунктуальной, смогла наладить свой тайм-менеджмент, стала сильнее. Спорт дисциплинирует – это правда.
Вперёд – к «Мистеру Олимпия»!
– И тут хрупкой девушке вдруг захотелось нарастить мускулы и пойти в бодибилдинг?
– Да, и я очень любила тренироваться именно в зале, и свои тренировки начала в 2013 году. Первое соревнование с моим участием прошло в 2015 году. Помимо выступлений, мне самой хотелось тренировать других людей в зале. Но поначалу у меня не было необходимых документов для проведения тренерской работы, и тогда я ещё училась в Государственном университете физкультуры и спорта. В первую очередь мне удалось получить сертификат тренера по аэробике. Я всегда хотела иметь красивое тело, наращивала мускулатуру, искала информацию о бодибилдинге, изучала все нюансы. Так началось моё путешествие в мир бодибилдинга!
– Когда состоялось твоё первое участие в соревнованиях в категории Wellness?
– Когда появилась новая категория Wellness, мы с тренером, недолго думая, включились в работу. Это было правильное решение, и оно принесло успех. Первое моё выступление в данной категории прошло в 2021 году в Румынии и было удачным – я заняла там второе место. После я выступала в Испании, Португалии, Венгрии, Чехии, и снова в Румынии, где уже поднялась на первую ступень пьедестала почёта.
– Был ли кто-то в мире бодибилдинга примером для тебя, на кого ты равнялась?
– Как ни странно, среди женщин, занимающихся профессионально бодибилдингом, у меня не было кумиров. Мне нравился всегда Рич Пиана, американский бодибилдер. Ещё Ронни Коулмэн, Фил Хит, Кай Грин, Арнольд Шварценеггер, конечно.
– Ты недавно ездила в США на соревнования. Какой ты открыла для себя Америку?
– Да, я летала в Лас-Вегас на самое престижное в мире бодибилдинга соревнование – «Мистер Олимпия». Там меня сразу же очаровали высоченные небоскрёбы. Люди в Лас-Вегасе тоже другие – они по-другому живут, менталитет у них не похож на наш. Поразило также огромное количество казино.
– Насколько я знаю, ты весьма неплохо выступила там на соревнованиях…
– Да, на «Мистере Олимпия» я заняла девятое место среди 39 участниц. Это очень хороший результат.
– Собираешься ли ты ещё попробовать выиграть «Мистер Олимпия»?
– Конечно! В ноябре этого года состоится очередной турнир «Мистер Олимпия», и я к нему сейчас активно готовлюсь.
Ментор и тренировки
– Сколько раз в неделю ты тренируешься?
– По-разному. Всё зависит от моих настоящих актуальных целей и моей формы. Например, у меня сейчас по четыре силовых и кардиотренировок в неделю, а раньше было по двенадцать тренировок (восемь кардио и четыре – силовых).
– Есть ли у тебя периоды, когда ты не тренируешься вообще?
– Да, периодически нужно брать «отпуск». Например, после последних соревнований я отдыхала неделю, восстанавливалась. Организм в этом нуждается, это обязательно. Я даже так скажу: для спортсмена бо`льшее значение имеет то, как он восстанавливается, а не как тренируется. Кто бы что ни говорил, но это так.
– Ты до сих пор занимаешься с тренером, несмотря на свои знания и опыт?
– Конечно. Даже у «Мистера Олимпия» есть свой ментор, наставник. Обязательно нужен человек, который будет следить за тем, что с тобой происходит, видеть все нюансы со стороны и давать необходимые рекомендации, не позволять тебе совершать ошибки и т.д. Мой ментор – это мой парень, его зовут Герман. Он меня поддерживает, мотивирует и помогает.
– Ты также тренируешь кого-то…
– Да, я выступаю в качестве персонального тренера для нескольких человек.
Бодибилдинг и деньги
– С ростом мускулатуры растёт ли уверенность в себе, становится ли больше внутренней силы?
– Конечно. Спорт однозначно делает тебя сильнее, увереннее. Благодаря спорту, я стала более пунктуальной, смогла наладить свой тайм-менеджмент, стала сильнее. Спорт дисциплинирует – это правда.
– То есть женщина с хорошо развитой мускулатурой – это сильная женщина?
– Это женщина с сильным характером, в первую очередь. Сужу по себе.
– Какие минусы ты можешь отметить в занятиях бодибилдингом?
– Не хватает времени на что-то другое. Когда я тренируюсь, у меня часто даже нет времени, чтобы увидеться со своими родителями.
– Сколько часов в сутки ты спишь?
– Стараюсь спать по восемь часов, но не всегда удаётся. Я принимаю биодобавки, которые нормализуют работу организма и улучшают сон.
– Можно рассматривать бодибилдинг как средство для зарабатывания денег?
– Нет. Занимаясь бодибилдингом, приходится больше вкладывать в него, нежели получать, завоёвывая на соревнованиях призовые места. Вот, к примеру, я сейчас выиграла $2 тыс. на соревнованиях, а вложила в своё участие около $4 тыс. То есть подготовка, костюм для выступления, перелёты, проживание в отеле, питание и т.д. – за всё это ты должен платить сам. У меня появился спонсор – одна фармацевтическая компания, которой я очень благодарна за помощь и за то, что она и сейчас с нами.
Спорт и беременность
– Как чаще всего воспринимают люди твою физическую форму, встречая тебя на улице, в магазине и т.д.?
– В основном, это удивление. И восхищение. Нередко слышу за спиной возгласы «О, Боже!».
– Могут ли помешать женщинам занятия бодибилдингом забеременеть?
– Нет. Есть девушка, которая занимается и соревнуется на высоком уровне, и она – мама шестерых детей.
– Перед планированием беременности нужна ли девушкам, которые занимаются бодибилдингом, специальная подготовка?
– Да, она касается режима питания, тренировок, но всё индивидуально и зависит от результатов обследований и рекомендаций врача. Во многих случаях даже во время беременности девушки-спортсменки продолжают тренироваться, но, правда, с куда меньшей нагрузкой. А после родов к обычным тренировкам можно возвращаться примерно через месяц.
– Чем ты сегодня гордишься больше всего?
– Своими двумя квалификациями на «Мистер Олимпия».
– Как относятся к твоим успехам родители?
– Они очень поддерживают меня, каждый раз поздравляют с победами и призовыми местами.
Фаст-фуд и книги
– Как ты относишься к фаст-фуду и алкоголю? Есть ли им место в твоей жизни?
– В жизни во всём важна рациональность, золотая середина. Для меня не существует плохой еды, если только ты её не употребляешь сверх меры. Я позволяю себе иногда съесть и хот-дог, и пиццу, и мороженое. Что касается алкоголя, то изредка на праздник бокал шампанского могу себе позволить.
– Что может заставить тебя прекратить заниматься спортом?
– Проблемы со здоровьем, но о них я не думаю, так как стараюсь максимально следить за состоянием своего организма.
– Какую одежду ты носишь в повседневной жизни?
– Чаще всего это спортивная одежда, но в моём шкафу есть и джинсы, и платья. В Молдове, по правде говоря, мне непросто найти подходящую по размеру одежду, поэтому я чаще покупаю вещи в Европе.
– Чем ты увлекаешься, кроме спорта?
– Люблю читать. В основном, это психология и биографии известных людей.
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