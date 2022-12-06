Сила Египта

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Что нужно знать туристам, отправляющимся в страну пирамид

Наталья Лужина, info@aif.md

Кризис кризисом, но в этом году многие наши граждане всё-таки не стали изменять привычкам и отправились в экзотические страны, тем более что морской воздух полезен для здоровья. Поскольку Мальдивы и Таиланд доступны далеко не всем, выбирали страны попроще, но это не значит, что они менее интересны.

Чем привлекает туристов Египет, делится впечатлениями журналист «АиФ в Молдове», побывавшая там совсем недавно в отпуске.

Отдых в ноябре

Из наиболее популярных стран экономический кризис меньше всего затронул Египет, по крайней мере цена на бензин там держится на уровне 55 центов (около 10 молдавских леев). Хотя египтяне жалуются, что это очень дорого, поскольку в стране древних пирамид есть свои нефть и газ. При этом граждане Молдовы горько шутят, что дешевле поселиться на зиму в Египте, чем оплачивать счета дома. И в этой шутке есть доля правды. Некоторые семьи с Украины, когда срок их тура заканчивается, снимают частное жильё и планируют прожить в этой тёплой стране, как минимум, до весны – это дешевле, чем, к примеру, в Молдове. Да и спокойнее.

Лучшие месяцы для отдыха в Египте – апрель, май, октябрь, ноябрь. Погода идеальная для пляжного отдыха – не слишком жарко, а море тёплое. Самые востребованные направления – Хургада и Шарм-эль-Шейх, молодой город, построенный специально для развития туризма. До пирамид далеко, но при желании можно взять экскурсию и в историческую зону.

Что касается кризиса, роста цен, то люди всё-таки не в полной мере его ощущают, а только живут в его ожидании. Но совсем не выезжают малоимущие граждане, к которым относятся и 35% жителей сёл, – многие из них, согласно опросам, нигде не отдыхали и даже не видели моря.

В бездну – для драйва

Шарм-эль-Шейх известен своими тихими бухтами, которые подходят для семейного отдыха, и эти песчаные берега предпочитают люди пенсионного возраста, которые, как они говорят сами, приезжают сюда, чтобы подлечить старые кости, окунаясь в насыщенные йодом воды Красного моря. Это дешевле, чем по врачам ходить. Но выбирая отель, необходимо убедиться, что пляж находится рядом, поскольку есть варианты, что вас будут отвозить к морю на транспорте – бесплатном, конечно, но это уже элементы дискомфорта.

Звёздность отеля каждый выбирает по своему карману. Но, по большому счёту, три звезды – вполне приемлемый вариант. Кухня примерно везде одинаковая, еду в гостиницах, как правило, готовят с европейским уклоном, то есть без щедрого изобилия пряностей, дабы пощадить желудки отдыхающих. А вот в городских ресторанчиках и кафешках легко попасть на ароматный аллерген. Поэтому на всякий случай с собой на отдых надо взять лекарства от переедания, аллергий и кишечных расстройств.

Естественно, как и на других курортах, вам будут предлагать экскурсии. Лучше взять одну наземную и одну морскую. Первая для того, чтобы хоть слегка прикоснуться к культуре и быту египтян, вторая – для драйва. Роскошные кораллы, кристальная вода со стайками цветных рыбёшек, мангровые заросли – это и многое другое можно увидеть в национальном парке Рас-Мохаммед, расположенном в 25 км от курорта Шарм-эль-Шейх. Это настоящий рай для дайвинга, но просто так сюда не пустят – заповедник. За €50 на яхте можно доплыть до сказочного подводного царства, нацепить ласты и маску и увидеть то, что забыть невозможно. Ласты и маску вам любезно выдадут. Но если ласты ранее вы не примеряли, лучше их не брать. Тем более что к туристам прикрепляют инструктора, который предложит вам зацепиться за спасательный круг и поведёт по заветным местам. А вот маска – отдельный вариант. Те, которые выдают на причале, уже порядком изношены и плохо прилегают к лицу. Так что этот атрибут отдыха лучше приобрести самостоятельно и испытать заранее. Если опустить голову в воду без маски, сразу начнут болеть глаза – вода в Красном море очень солёная. Будет очень жалко побывать в таком чудном месте и не узреть величественную прекрасную бездну.

Покупки с чеком

Где бы мы ни были, на отдыхе или в деловой поездке, мы везём с собой домой гостинцы или нужные, а порой и ненужные вещи. Что везут из Египта? В первую очередь – лекарства, так как они в разы дешевле, а ещё и потому, что в этой стране строго карают за нарушение рецептуры и вообще за любые махинации с лекарственными препаратами. Однако их необходимо приобретать в аптеках с фиксированными ценами и использованием кассового аппарата. Чеки следует сохранять, их потребуют при пересечении границы. Естественно, психотропные и наркотические лекарства вывозить нельзя. Если всё легально, вас никто не будет задерживать.

Также туристов привлекает разнообразие пряностей и чайных вариантов. От запахов начинает кружиться голова и хочется купить всё и сразу. Но выше всех похвал – местный каркаде, который называют напитком фараонов, египетской силой и считают лекарством от всех болезней.

Если вы едете в Египет осенью, возьмите большой чемодан и привезите домой заморские фрукты. Сезон манго длится с середины августа до середины декабря, стоимость – $1–1,5 за килограмм. В наших магазинах такого не купите. Также в октябре-ноябре созревают гранаты, финики, физалис, цитрусовые, гуава и т. д. Необычна для нас и египетская пастила разных вкусов. Но её, как и другие продукты и товары, не следует покупать в первые дни. Присмотритесь.

В ноябре вас попросят покинуть пляж в районе пяти вечера, когда начинает смеркаться. Так что есть время выйти в город и пройтись по торговым рядам. Самые низкие цены в обычных магазинах, где та же пастила стоит на уровне $1, в небольших овощных торговых пунктах её продают по $3. И так по многим позициям.

Шоколадный презент

Поскольку Египет – на 90% мусульманская страна, в туристическом и гостиничном бизнесе работают исключительно мужчины. Туристы, которые ездят в эту страну постоянно, берут с собой шоколад и раздают его в качестве чаевых. Уровень сервиса от этого не изменится, но в ответ вы получите широкую улыбку и щедрое спасибо. Поскольку по цене отдых в Египте примерно такой же, как и в Турции, сюда едут выходцы из стран бывшего Советского Союза, поэтому надписи на многих египетских магазинах, аптеках, развлекательных центрах часто дублируются и на русском. Так что арабский и английский специально учить не обязательно.

За неделю страну не познаешь, не объедешь и не поймёшь. Но душа подскажет, хочется ли ей вернуться в это сказочное место ещё раз.

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Феномен заморского отдыха

По данным Национального бюро статистики, с января по июль из страны через турагентства за границу на отдых выехало 96,5 тыс. граждан. Это на 50,8% больше, чем за этот же период прошлого года. Ну, и наверное, с июля по ноябрь – ещё столько же. Но есть ещё и зимний отдых на горнолыжных курортах.

Жители Молдовы в этом году предпочли отдых в Турции (51,4% от общего числа выезжавших за рубеж), Румынии (11,9%), Болгарии (11,6%), Египте (11,3%), Греции (3,3%) и Объединённых Арабских Эмиратах (1,3%). И всё это на фоне тотального подорожания. С чем связан этот феномен? Возможно, люди предполагают, что в следующем году будет ещё хуже, а путёвки в тёплые страны станут предельно дорогими или вообще самолёты перестанут летать. Так что надо ехать, пока есть такая возможность.

– Начнём с того, что жители Молдовы не отдыхали только в тот период, когда это было невозможно, то есть во время пандемии, когда страны находились в изоляции, – поясняет экономический эксперт Вячеслав Ионицэ. – Но как только ограничения на передвижение были сняты, туристические потоки возобновились. Не следует забывать, что через туристические агентства проходят далеко не все отдыхающие. Большая часть передвигается на частном транспорте, заблаговременно резервируя номера в гостиницах, или живут у родственников. Так что число реально отдыхавших минимум в два раза выше. Что касается кризиса, роста цен, то люди всё-таки не в полной мере его ощущают, а только живут в его ожидании. Но совсем не выезжают малоимущие граждане, к которым относятся и 35% жителей сёл, – многие из них, согласно опросам, нигде не отдыхали и даже не видели моря.

Экономист уточняет, что так называемый средний класс – это примерно 25% населения – использует старые резервы и реальное снижение их доходов будет ощутимо зимой, когда начнут приходить счета за коммунальные услуги. Жители сёл, которые отапливают жильё дровами, не так сильно ощутят это повышение, потому что дрова подорожали меньше, чем газ. При этом помощь от правительства среднему классу будет оказана в меньшей мере, потому что они не бедные. Сейчас они начинают переживать, что им придётся поменять потребительское поведение, начать экономить, к примеру, отказаться от привычного отдыха. Но всё это ещё впереди. Однако у нас есть 15% жителей, которые не ощутят кризис, рост цен и, соответственно, не будут менять образ жизни, и для них повсеместное подорожание не является поводом для волнений.

Проследить в будущем поток туристов из Молдовы будет сложно именно по той причине, что часть из них станет выезжать, минуя туристические агентства, где отражены лишь передвижения людей с достатком.