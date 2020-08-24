“Сигаретки не найдётся?”: компания подвыпивших парней ограбила прохожего на Буюканах (ВИДЕО)

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18-летний юноша и трое несовершеннолетних жителей Кишинёва были задержаны сотрудниками полиции сектора Буюканы.

В ночь на 21 августа в полицию обратился 38-летний мужчина и сообщил, что у него украли сумку. Пострадавший пояснил, что по дороге домой к нему подошли четверо и попросили сигарету, после чего сорвали сумку и убежали. В сумке находились мобильный телефон, документы и другие ценные вещи.

Подозреваемые были задержаны и доставлены в инспекторат. Они признали свою вину и сообщили, что в момент совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно закону, злоумышленникам грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

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