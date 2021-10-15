Сиделку из Молдовы, подозреваемую в убийстве подопечной в Израиле, поместили в психбольницу

Расследование было начато на основании обращения родственников в полицию. Они указали, что обнаружили родственницу без сознания в постели в её квартире. В дом была вызвана служба скорой медицинской помощи. Парамедики констатировали смерть на месте, передаёт vesty.co.il.

Как и в любом случае, связанном со смертью дома, полиция начала проверку, направленную на установление обстоятельств ухода из жизни. По мере проведения оперативных мероприятий в полицию в качестве свидетеля для дачи показаний была вызвана сиделка. После допроса она была задержана по подозрению в убийстве.

Следствием установлено, что гражданка Молдовы находится в Израиле 2 года на законных основаниях. У скончавшейся женщины она работала с августа 2021 года. Представитель полиции указал, что подозреваемая призналась в причастности к инциденту.

Адвокат подсудимой попросила провести психиатрическое освидетельствование подозреваемой. Суд удовлетворил ходатайство, поэтому на время ареста сиделка помещена в психбольницу.

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