Сиделку из Молдовы, подозреваемую в убийстве подопечной в Израиле, поместили в психбольницу

Расследование было начато на основании обращения родственников в полицию. Они указали, что обнаружили родственницу без сознания в постели в её квартире. В дом была вызвана служба скорой медицинской помощи. Парамедики констатировали смерть на месте, передаёт vesty.co.il.
Как и в любом случае, связанном со смертью дома, полиция начала проверку, направленную на установление обстоятельств ухода из жизни. По мере проведения оперативных мероприятий в полицию в качестве свидетеля для дачи показаний была вызвана сиделка. После допроса она была задержана по подозрению в убийстве.
Следствием установлено, что гражданка Молдовы находится в Израиле 2 года на законных основаниях. У скончавшейся женщины она работала с августа 2021 года. Представитель полиции указал, что подозреваемая призналась в причастности к инциденту.
Адвокат подсудимой попросила провести психиатрическое освидетельствование подозреваемой. Суд удовлетворил ходатайство, поэтому на время ареста сиделка помещена в психбольницу.
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