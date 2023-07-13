Сиделка обокрала пенсионера-работодателя

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Инцидент произошёл в Тирасполе. Оперативники задержали подозреваемую в краже 16 тысяч рублей ПМР из сейфа работодателя – 73-летнего пенсионера.

Как выяснилось, сиделку для болеющей жены мужчина нанял по объявлению. Женщина отработала несколько смен, потом внезапно исчезла. По телефону сообщила, что не может больше приходить. Пенсионер заподозрил неладное и решил проверить свои сбережения, которые хранились в домашнем сейфе. Оказалось, пропала часть денег, пишет mvdpmr.org.

Оперативникам женщина рассказала, что подсмотрела, где наниматель хранит ключ от сейфа. Когда мужчина отвлекался, она открывала тайник и брала оттуда некую сумму.

По факту кражи ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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