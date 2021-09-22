Сидел на стуле: на территории столичного парка обнаружен труп

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Чудовищный случай произошёл в парке развлечений на Буюканах. Сидящий на стуле труп обнаружил охранник. Он вызвал полицию.

Бездыханное тело находилось в вагончике. Окно было разбито, а дверь – заперта на замок. На место прибыли оперативная группа инспектората полиции сектора Буюканы и судмедэксперт, передаёт deschide.md.

По данным правоохранителей, погибшему было приблизительно 30-40 лет. Его личность пока не установлена. На теле не было обнаружено следов насильственной смерти.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Все обстоятельства инцидента выясняются.

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