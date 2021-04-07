СИБ требует заблокировать сайт, распространяющий фейковые новости о коронавирусе

СИБ требует заблокировать сайт, распространяющий фейковые новости о коронавирусе

Речь идёт о jurnalstiri.site. Данный сайт, как отмечают в Службе информации и безопасности, распространяет лживые новости о ситуации с COVID-19 и мерах защиты и предупреждения заболевания.  

Приказ был передан Национальному агентству по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий для принятия соответствующего решения.

Напомним, в соответствии с распоряжением Комиссии по ЧС поставщики услуг электронных коммуникаций, доступных общественности, по решению Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий, основанного на списке источников, обнародованном СИБ, обязаны незамедлительно блокировать онлайн-источники, которые распространяют фальшивые новости о ситуации с COVID-19. В прошлом году были заблокированы десятки таких сайтов.

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