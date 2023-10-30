(ОБНОВЛЕНО) СИБ требует приостановить на время действия режим ЧП лицензии на вещание ещё 6 телеканалов

(ОБНОВЛЕНО) СИБ требует приостановить на время действия режим ЧП лицензии на вещание ещё 6 телеканалов

Обновлено в 12.41: Комиссия по ЧС удовлетворила запрос СИБ. 

Изначальная новость:

Служба информации и безопасности Молдовы требует приостановить на время действия режима ЧП лицензии на вещание ещё 6 телеканалов: Orizont TV, ITV, Publika TV, Prime, Canal2 и Canal3. Соответствующий запрос был направлен ведомством Комиссии по ЧС. Как отметил глава СИБ Александр Мустяцэ, данные каналы используются в гибридной войне России против Молдовы, а также систематически нарушают закон, чем угрожают информационной безопасности Молдовы.

Кроме того, будут заблокированы ещё 31 информационный портал, 21 из которых, по словам Мустяцэ, администрируются из Российской Федерации.

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