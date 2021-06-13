СИБ “не знает”, что за Санду и её семьёй следят

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Служба информации и безопасности не предпринимала оперативных мер для расследования того, кто следит за Майей Санду и/или членами её семьи. Об этом говорится в официальном ответе СИБ на имя депутата ПСРМ Богдана Цырди.

– Короче, СИБ не проводил никаких мероприятий. А зачем, если никто не жаловался и слежки как таковой нет? Майя Григорьевна опять солгала. Несолидно как-то, честное слово, – отметил он.

Ранее и в Генпрокуратуре отметили, что Санду не обращалась по поводу слежки за ней и членами её семьи.

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