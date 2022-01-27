Швейцарский учёный рассказал о трёх разновидностях «омикрона»

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В настоящий момент учёным известно о трёх разновидностях штамма коронавируса «омикрон». Один из них, BA.2, сейчас активно распространяется в Скандинавии, Индии и на Филиппинах.

Об этом заявил глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер. Он уточнил, что, помимо BA.2, существует основной вариант штамма «омикрон» BA.1, а также — BA.3 с низким уровнем распространения.

По словам Неера, пишет gazeta.ru, поведение «омикрона» не является типичным, что делает его происхождение «ещё более таинственным», и учёные до сих пор не могут объяснить такую нехарактерную эволюцию штамма. Разновидность BA.2 также может стать доминирующей из-за активного распространения, что увеличит длительность волны коронавируса, вызванной «омикроном».

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