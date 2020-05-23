Схватился за нож в пьяном угаре: по подозрению в убийстве задержан мужчина

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Задержан ранее неоднократно судимый 54-летний житель села Гыртоп. Его подозревают в убийстве односельчанки.

Как пишет mvdpmr.org, вечером 19 мая подозреваемый был в гостях у 63-летней женщины. В ходе застолья между ними возникла ссора. Мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил в грудь хозяйку. Она упала на кровать, а гость ушёл домой.

Причинённые травмы оказались смертельными. Тело обнаружила соседка на следующий день.

По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Предполагаемое орудие преступления изъято и направлено на экспертизу.

В ходе разбирательства стало известно, что подозреваемый в тот же день заходил и к другой соседке. Снова – алкоголь, снова – ссора. Угрожая расправой, мужчина приставил кухонный нож к горлу знакомой. К счастью, женщине удалось успокоить нападавшего. По данному факту также проводится проверка.

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