Схватился за нож: рыбничанин ранил гостя в ходе ссоры

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Сотрудники Рыбницкой районной больницы сообщили, что к ним поступил пациент с ножевым ранением.

Правоохранители установили: накануне 38-летнему мужчине приятель рассказал, что зять часто его избивает. Подвыпившие товарищи пришли разобраться с обидчиком, пишет mvdpmr.org.

В дело пошли кулаки. Вначале 26-летний молодой человек защищался от гостя стулом, затем схватил нож и ударил в спину. Пострадавший вытащил его и отправился домой. На следующий день мужчина почувствовал себя хуже и вызвал “скорую”.

По факту причинения вреда здоровью проводится разбирательство.

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