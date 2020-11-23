Схватился за кастет: пьяный мужчина устроил дебош в заведении

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В дежурную часть города Бендеры поступил звонок от сотрудницы одного из увеселительных заведений. Женщина сообщила, что посетитель устроил дебош и отказывался покинуть помещение.

Как выяснилось, 31-летний горожанин, употребивший алкоголь, уснул прямо за столиком. На просьбу работников заведения уйти он отреагировал неадекватно: вынул из кармана кастет, и, размахивая им, стал угрожать персоналу физической расправой.

Мужчину доставили в вытрезвитель, пишет mvdpmr.org. За хулиганство он привлечён к административной ответственности.

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