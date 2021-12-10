“Шумахер” в Сынжерей разогнался до 150 км/ч

“Шумахер” в Сынжерей разогнался до 150 км/ч

Превысившего скорость водителя автоинспекторы остановили в селе Препелица.

За рулём автомобиля Audi находился 44-летний мужчина. Он был наказан в соответствии с законодательством.

НИОБ напоминает водителям:

  • за превышение установленной скорости движения от 10 до 20 км/ч следует наложение штрафа от 600 до 900 леев и 3 штрафных пункта;
  • за превышение установленной скорости движения от 20 до 40 км/ч следует наложение штрафа от 900 до 1200 леев и 4 штрафных пункта;
  • за превышение установленной скорости движения более чем на 40 км/ч следует наложение штрафа от 1500 до 1800 леев и 5 штрафных пунктов.

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