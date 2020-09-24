“Шумахер” на Dodge снёс дерево и сбежал с места ДТП

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Авария случилась вчера вечером в Хынчештах. Водитель Dodge ехал на высокой скорости и, не справившись с управлением, врезался в дерево, которое впоследствии упало.

По словам пресс-секретаря Инспектората полиции Хынчешт Кристины Викол, мужчина сбежал с места ЧП, оставив свой изрядно покорёженный автомобиль, передаёт unimedia.info.

Правоохранители ведут поиски нарушителя. Ему грозит штраф в размере 1 000 леев и 6 штрафных пунктов.

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