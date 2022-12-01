Штрафы за вождение в нетрезвом виде могут быть увеличены

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Министерство юстиции предлагает увеличить штрафы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. По этому вопросу были проведены общественные консультации, на которых обсуждалась инициатива по изменению некоторых положений Уголовно-процессуального кодекса и Уголовного кодекса.

Как уточнили в Минюсте, поправка касается изменения положений УПК об управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Так, предлагается увеличить размер штрафа для лица, управляющего транспортным средством, находящегося в состоянии сильного алкогольного опьянения или в состоянии опьянения, вызванного наркотическими и (или) иными веществами аналогичного действия, передает moldpres.md.

Если сейчас составляет от 350 до 500 условных единиц (от 17 500 до 25 000 леев), то после изменений он может составить от 500 до 1 000 условных единиц (от 25 000 до 50 000 леев) или наказание в виде неоплачиваемого труда в пользу общества на срок от 40 до 60 часов, либо ареста за правонарушение на срок до 15 суток. Во всех случаях с лишением права управления транспортным средством.

Предлагается также увеличить штраф за отказ, сопротивление или уклонение водителя транспортного средства от освидетельствования на алкоголь и от медицинского освидетельствования в целях установления состояния опьянения и его характера либо от взятия биологических проб в рамках медицинского осмотра. Лицо может быть оштрафовано на сумму от 1000 до 1500 условных единиц (от 50 000 до 75 000 леев) или привлечено к неоплачиваемому труду в пользу общества на срок от 50 до 60 часов, либо арестовано за правонарушение на срок до 15 дней. Во всех случаях с лишением права управления транспортным средством.

В ходе общественных консультаций также обсуждались предлагаемые поправки в УК РМ, которые касаются: преступления злоупотребления властью или злоупотребления служебным положением, превышения власти или превышения должностных обязанностей, служебной халатности, провозглашения постановления суда в нарушение закона и т.д.

Законопроект будет откорректирован и отправлен на согласование, а затем будет доработан и направлен на рассмотрение в правительство.

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