Штрафы за незаконный лов рыбы могут увеличить

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Размер компенсации ущерба, причинённого незаконным промыслом, торговлей, хранением и экспортом либо уничтожением водных биоресурсов объектов водного промысла, может быть увеличен. Соответствующий законопроект был одобрен сегодня в первом чтении.

С инициативой выступила председатель комиссии по окружающей среде и региональному развитию Елена Боднаренко. Она утверждает, что рыбу, выловленную нелегально, в том числе редких видов, занесённых в Красную книгу, всегда можно найти на муниципальных рынках.

Согласно проекту, предлагаемые размеры возмещения ущерба, причинённого рыболовством, торговлей, хранением и незаконным вывозом или уничтожением водных биоресурсов, основаны на категориях редкости, уязвимости, экологической и экономической значимости вида. В документе указаны 52 вида рыб и сумма компенсации, подлежащая выплате за каждую особь вне зависимости от её размера. Штраф варьируется от 1 500 до 15 000 леев, пишет moldpres.md.

В настоящее время компенсации за ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составляет от 50 до 5 000 леев.

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