Штрафы на 44 млн леев были выписаны за нарушение режима ЧП: что грозит за их неуплату (ВИДЕО)

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Полиция выписала штрафы на общую сумму 44 млн леев за несоблюдение ограничений, введённых на период действия режима чрезвычайного положения. До настоящего момента были оплачены санкции на 4 млн. Об этом рассказал министр внутренних дел Павел Войку.

По словам главы МВД, в период действия режима ЧП и до сегодняшнего дня было составлено 2 253 протокола о нарушениях. Из них 188 были оспорены, в 99 решение полиции осталось в силе, в 22 случаях производство по делу было прекращено, 107 находятся на стадии рассмотрения. В общей сложности штрафы были выписаны на 44 млн леев. На сегодняшний день около 4 млн леев было оплачено.

Павел Войку утверждает, что такая ощутимая разница между наложенными и оплаченными штрафами отмечается в связи с тем, что многие нарушители выплатили санкцию в течение первых 72 часов, а значит не всю сумму, а 50%. А некоторые заключили соглашение о признании вины – в этом случае штраф составляет 1/3 от суммы. Кроме того, глава МВД отметил, что у нарушителей есть в запасе год на то, чтобы оплатить штраф.

– Если штраф не будет оплачен в течение года, полицейские будут предпринимать другие меры, необходимые для того, чтобы обязать нарушителей это сделать. В то же время некоторые люди были оштрафованы за несоблюдение режима самоизоляции. В этом случае рассматривается отсрочка платежа на 2 месяца с учетом того, что у них не было возможности оплатить штраф, – сказал Войку.

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