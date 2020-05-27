Штрафы на 44 млн леев были выписаны за нарушение режима ЧП: что грозит за их неуплату (ВИДЕО)

Штрафы на 44 млн леев были выписаны за нарушение режима ЧП: что грозит за их неуплату (ВИДЕО)

Полиция выписала штрафы на общую сумму 44 млн леев за несоблюдение ограничений, введённых на период действия режима чрезвычайного положения. До настоящего момента были оплачены санкции на 4 млн. Об этом рассказал министр внутренних дел Павел Войку. 

По словам главы МВД, в период действия режима ЧП и до сегодняшнего дня было составлено 2 253 протокола о нарушениях. Из них 188 были оспорены, в 99 решение полиции осталось в силе, в 22 случаях производство по делу было прекращено, 107 находятся на стадии рассмотрения. В общей сложности штрафы были выписаны на 44 млн леев. На сегодняшний день около 4 млн леев было оплачено.

Павел Войку утверждает, что такая ощутимая разница между наложенными и оплаченными штрафами отмечается в связи с тем, что многие нарушители выплатили санкцию в течение первых 72 часов, а значит не всю сумму, а 50%. А некоторые заключили соглашение о признании вины – в этом случае штраф составляет 1/3 от суммы. Кроме того, глава МВД отметил, что у нарушителей есть в запасе год на то, чтобы оплатить штраф.

– Если штраф не будет оплачен в течение года, полицейские будут предпринимать другие меры, необходимые для того, чтобы обязать нарушителей это сделать. В то же время некоторые люди были оштрафованы за несоблюдение режима самоизоляции. В этом случае рассматривается отсрочка платежа на 2 месяца с учетом того, что у них не было возможности оплатить штраф, – сказал Войку. 

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