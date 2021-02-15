Штраф 2 000 леев. Такое наказание получил COVID-пациент, сбежавший из больницы (ВИДЕО)

Штраф 2 000 леев. Такое наказание получил COVID-пациент, сбежавший из больницы (ВИДЕО)

В эту субботу очевидцы сняли на видео мужчину, закутанного в простыню. Он выбегал из столичной больницы Святой Троицы.

Как выяснилось, лечебное учреждение пытался покинуть пациент с диагнозом COVID-19. Мужчина предпринял попытку сесть в машину, припаркованную возле больницы, однако его остановила медсестра.

64-летнего уроженца Яловен вернули в медучреждение, пишет agora.md. Теперь “беглецу” предстоит выплатить штраф в размере 2 000 леев.

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