Штефан Гацкан опубликовал новое видеообращение: о чем он заявил

Штефан Гацкан опубликовал новое видеообращение: о чем он заявил

Штефан Гацкан записал сегодня новое видеообращение. Он рассказал, что у него всё хорошо и что он просит отозвать поданное в Генеральную прокуратуру 30 июня заявление. 

Гацкан также подтвердил, что попросил предоставить ему и его семье охрану. В настоящее время он находится за границей.

– Надеюсь, что в скором времени увидимся в Молдове и будем и дальше работать для людей и для страны, – сказал он. 

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