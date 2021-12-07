Штамм «омикрон» назван живой вакциной

Штамм «омикрон» назван живой вакциной

Российский вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность. После выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.

– Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошёл вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, — рассказал Чумаков.

По его словам, из-за нового штамма, вероятно, больше не будет необходимости вводить локдауны, пишет gazeta.ru.

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