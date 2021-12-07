Штамм «омикрон» назван живой вакциной

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Российский вирусолог, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Пётр Чумаков заявил, что штамм коронавируса «омикрон» может оказаться живой вакциной, так как у него снижена патогенность. После выздоровления у пациента появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.

– Есть оптимистичное мнение о том, что сейчас COVID ускоренно прошёл вторую фазу эволюции. Он стал менее патогенным, но при этом одновременно и более заразным, что тоже хорошо, потому что таким образом, может быть, природа создала живую вакцину против коронавируса. То есть те люди, которые переболеют и перенесут этот штамм коронавируса, станут устойчивыми к болезнетворным вариантам, — рассказал Чумаков.

По его словам, из-за нового штамма, вероятно, больше не будет необходимости вводить локдауны, пишет gazeta.ru.

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