Штамм коронавируса “дельта” выявили в Украине

Штамм коронавируса “дельта” выявили в Украине

В Украине зафиксировали случаи штамма коронавируса под названием “дельта”. Этим штаммом коронавируса инфицировались 2 человека. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Секретарь СНБО рассказал о двух инфицированных новым штаммом коронавируса – это 66-летняя женщина и 16-летний ребенок. Они недавно вернулись из России, а симптомы болезни появились уже в Украине, где им и сделали тест на коронавирус, передаёт rbc.ua.

– У нас есть четыре лаборатории, которые могут выявлять новый штамм – две частные и две государственные. У нас нет тестов, которые выявляют индийский штамм. В связи с этим мы обратились к ВОЗ, – сказал Данилов.

Сейчас инфицированные находятся в больнице Киева. Их состояние стабильное.

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