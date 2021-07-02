Штамм “Дельта” зафиксирован уже почти в ста странах

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Индийский штамм коронавируса – так называемый вариант “Дельта” – зафиксирован уже почти в сотне стран. Об этом заявили во Всемирной организации здравоохранения.

По словам главы ВОЗ, передаёт vesti.ru, из всех разновидностей COVID-19 “Дельта” – наиболее заразен. Он быстро распространяется среди тех, кто не сделал прививку.

Организация также отмечает, что темпы распространения коронавируса на планете сейчас растут. Этому способствует и смягчение ограничений в ряде стран, а чем больше случаев заболевания, тем выше нагрузка на врачей и систему здравоохранения в целом. Всё это повышает риск летальных исходов, подчеркнули в ВОЗ.

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