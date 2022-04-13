Шор: Жизнь в Молдове будет всё дороже и дороже. Не нужно больше терпеть, выходите на улицу 16 апреля

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Протест в субботу, 16 апреля, – это не протест Илана Шора или Партии «ШОР», это протест тех, кто устал от подорожаний и тяжелой жизни, спровоцированной нынешней властью. Это протест тех, кто хочет жить хорошо, иметь достойные зарплаты и пенсии, нормальные тарифы на газ и другие услуги, кто хочет, чтобы государство заботилось о гражданах. Об этом заявил лидер Партии «ШОР» Илан Шор, который призывает всех граждан выйти на улицу и действовать решительно против тех, кто готов обречь народ на голод.

«Мы больше не можем пассивно наблюдать за тем, что происходит в стране. Я призываю всех граждан действовать решительно и твердо. Я призываю всех граждан выйти на протест 16 апреля, с 11:00. Протест будет организован одновременно во всех населенных пунктах страны перед административными центрами, в Кишиневе – перед претурами, чтобы все граждане могли свободно высказать свою точку зрения, независимо от политических взглядов и языка, на котором они говорят. Чем больше нас будет, тем больше шансов, что нас услышат и мы быстрее избавимся от этих негодяев у власти. Если мы не выйдем сегодня, завтра будет поздно», – заявил Илан Шор на своей странице в Facebook.

Илан Шор также предупредил, что жизнь в Республике Молдова будет все дороже и дороже, но не для представителей PAS.

«Все категории населения уже живут все хуже и хуже из-за роста цен. Но депутатам PAS, членам этого формирования и правительства живется очень хорошо. Они повысили себе зарплаты, берут взятки, все об этом знают, одни получают больше, другие меньше, в зависимости от своих потребностей. По сути, они коррумпированы. Они даже более коррумпированы, чем те, кого они обвиняют в коррупции. 40 депутатов PAS – миллионеры, хотя кричали, что они из народа. В Молдове установился тоталитарный режим, который душит все сферы деятельности. Те, кто все еще верят, что все изменится к лучшему, ошибаются», – отметил Илан Шор.

Напомним, что Илан Шор и команда Партии «ШОР» неоднократно выдвигали предложения и решения по улучшению ситуации в стране. Среди них – предоставление гражданам единовременной помощи в размере 10 тыс. леев, чтобы было легче преодолеть кризисы, полная компенсация разницы в тарифах на природный газ и электроэнергию, снижение акцизов на топливо на 50%, а также ставки НДС. Однако все предложения были проигнорированы парламентским большинством PAS, правительством, назначенным этой партией, а также президентом Майей Санду.

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