Шор: Требую забрать 1,1 млрд. леев из прибыли банков и отдать их сельскохозяйственникам

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Партия «ШОР» предложит на одном из следующих заседаний парламента законопроект, согласно которому 50 процентов от прибыли молдавских банков должно быть передано в государственный бюджет в виде налогов. А все деньги, полученные от этого единого налога, должны быть предоставлены в поддержку аграрного сектора страны. Об этом заявил председатель формирования Илан Шор в ходе видеотрансляции, размещенной на его странице в Facebook.

В 2021 году прибыль молдавских банков составила 2,3 млрд. леев, а Шор предлагает вернуть половину этих денег людям.

«Эти деньги были вытащены из карманов людей. Хорошо, это бизнес, бизнес должен зарабатывать, но бизнес должен делиться, особенно когда ситуация в стране сложная. Молдавские банки подобны ожиревшим котам, которые очень давно уже привыкли не делиться с народом и им глубоко плевать на проблемы страны. Друзья, я бизнесмен, но я никогда не был жмотом и не жадничал делиться с людьми и помогать людям. Поэтому мы требуем незамедлительно принять специальный закон о том, чтобы в 2022 году, с учетом глубокого кризиса и проблем Республики Молдова, удерживать 50% от прибыли банков в виде налога. Это будет примерно 1,1–1,2 млрд. леев, которые необходимо незамедлительно пустить на срочную компенсацию и помощь сельскохозяйственникам, поскольку этот сектор сталкивается с серьезными проблемами», – заявил Илан Шор.

Лидер Партии «ШОР» добавил, что государство напрочь забыло о сельхозпроизводителях, и помимо нежелания вкладывать средства в эту область, они даже не хотят помогать им выжить.

«Что касается мизерных компенсаций, обещанных фермерам: пока никто ничего не дал, до сих пор это были лишь пустые обещания и не более того. Эти власти говорят, что у них нет денег. Во-первых, у них нет мозгов. Потому что деньги можно найти, а мозгам, если их нет, уже неоткуда появиться. Сельское хозяйство в Республике Молдова, а также в других секторах доведено до ручки нынешней властью, которая не в состоянии предлагать действенные решения. По этой причине необходимо принимать твердые меры», – добавил Илан Шор.

Он также объявил, что проведет срочные встречи с представителями фермеров, чтобы вместе с ними определить, как эти деньги должны распределяться для сельхозпроизводителей.

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